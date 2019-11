Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov Qətərə yola düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, nazir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Somali üzrə Təmas Qrupunun nazirlər iclasında iştirak etmək məqsədilə Qətərə gedib.

