Əməkdar artist ELza Seyidcahan bu dəfə də verdiyi pozlarla diqqətləri üzərinə çəkə bilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənninin sosial media hesabında paylaşdığı fotoları izləyiciləri tərəfindən tənqid atəşinə tutulub. Qeyd edək ki, əməkda artist yazdığı şeirlərə görə tənqid olunur.

Sözü gedən fotonu təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.