40 yaşlı ktrisa gənc qalma sirrini açıqladı

Məşhur aktrisa Katia Holmes hər gün özü-özünə terapiya etdiyini, sakitləşdirici musiqi dinləyib, şükr etdiyi hər şeyi yazdığını deyib. O, bu sayədə özünü gənc hiss etdiyini də qeyd edib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, amerikalı məşhur aktrisa ''shape'' jurnalına müsahibə verərək, gündəlik rituallarından danışıb. O ''hamıya özünə yaxşı baxmağı tövsiyyə edirəm. Səhərlər 20 dəqiqə sakitləşdirici musiqi dinləyərək və şükr etdiklərimi yazaraq keçirirəm. Bütün bunları sırf mənə xoş olsun deyə edirəm və beləliklə günüm də gözəl keçir. Evdə boks və yoqa ilə məşğul oluram, bəzən də rəqs kursuna gedirəm'' sözlərini deyib.

Qeyd edək ki, aktrisanın 40 yaşı var.

Milli.Az

