“Deserve” adlı startap 50 milyon dollar investisiya qazandı

Müəssisələr və gənclər üçün bulud əsaslı kredit kartı platforması olaraq xidmət edən Deserve adlı təşəbbüs, investisiya aldığını açıqlayıb. Goldman Sachs-ın başçılıq etdiyi C seriyalı investisiya turunda Deserve cəmi 50 milyon dollarlıq bir investisiya qazanıb.

Milli.Az techland.az-a istinadən bildirir ki, Goldman Sachsın rəhbərlik etdiyi investisiya turunda hal-hazırda Deserve-ün investoru olan Sallie Mae, Accel, Aspect Ventures, Pelion Venture Partners və Mission Holdings kimi aparıcı şirkətlər iştirak etdilər. Paylaşılan məlumata görə, investisiya Deserve'in "Card as a Service" (CaaS) platformasını inkişaf etdirmək üçün istifadə ediləcəkdir.

İndiyə qədər 100 mindən çox müştəri tərəfindən istifadə olunan Deserve, 2018-ci ildə də investisiya almışdı. Paylaşılan məlumatlara görə, hələ qazanclı şirkət olmayan Deserve, cəmi 100 milyon dollar sərmayəyə sahibdir.

Hazırda 60 nəfərlik komandaya sahibdirlər. Növbəti 6 ayda isə komandanı genişləndirməyi hədəfləyiblər. Şirkətin həmtəsisçisi və icraçı direktoru Kalpesh Kapadia bu investisiyanın şirkətin inkişafında böyük rolu olacağını vurğulayıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.