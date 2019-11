Bakıda anormal uşaq dünyaya gəlib.

Milli.Az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, qəribə körpə özəl xəstəxanalardan birində dünyaya gəlib. Qız uşağının qulaqları boynunda olub.

Ağzı olmayan körpə hələ də sağdır.

İlkin ehtimala görə, bu xromosom pozulmasının nəticəsidir.

Milli.Az

