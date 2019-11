ABŞ-ın sanksiyalarına rəğmən, nüvə sahəsindəki əməkdaşlığı davam etdirən Rusiya və İran Buşəhrdə ikinci nüvə reaktorunun inşasına başlayıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Mehr xəbər agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təməli 2016-cı ildə qoyulan ikinci reaktorun inşası üçün rəsmi tədbir təşkil olunub.

Tədbirə İran prezidentinin köməkçisi və Nüvə Energetikası Qurumunun sədri Əli Əkbər Salehi ilə Rusiya Dövlət Nüvə Energetikası Qurumunun (Rosatom) sədr köməkçisi Aleksandr Lokşin qatılıb.

