Türkiyəli aktrisa Meltem Miraloğlu "İnstagram" səhifəsində paylaşdığı videosu ilə yenə səs-küy yaradıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən bildirir ki, özündən 48 yaş böyük kişi ilə ailə quran Miraloğlu son halı ilə izləyicilərini marağa salıb.

Aktrisanın sevənləri videoya "Sanki, məni burdan xilas edin deyə yalvaran baxışlarla baxırsan" şərhləri yazıblar.

Milli.Az

