Roza Elzanı "tanımadı" - "Onlar üçün şərəf olar"

Əməkdar artist Elza Seyidcahanla müğənni Roza Zərgərli arasındakı qalmaqal daha da alovlanıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, "ATV maqazin onlarla" verilişində Seyidcahanla bağlı suala Roza belə cavab verib:

"Kimlə? Tanımıram. İstəyirsiz onları gündəmə gətirim? Onlar üçün şərəf olar. Çaşırlar, sonra da peşman olurlar".

Elzanın Zərgərliyə cavabı da gecikməyib. O, "Allah sevə-sevə yaratdığı şah əsər, qarşınızda durub. Hələ doğulmayıb, tanıyacaq da. Elza bu gün yox, əsrlərlə yaşayacaq" deyə, bildirib.

Qeyd edək ki, ifaçılar arasındakı qalmaqala Rozanın mərhum Xalq artisti İlhamə Quliyevanın kürsüsünə keçmə istəməsi səbəb olmuşdu. Elza sənətçiyə "İşinlə, bədən formanla məşğul ol" sözlərini deyib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.