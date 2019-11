Avropa səyahətinə çıxan türkiyəli məşhur müğənni Tarkan 1.5 yaşlı qızı Liya ilə meşədə çəkdirdiyi şəkilləri instaqramda paylaşılıb.

Milli.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, türk müğənnin həyat yoldaşı Pınar Təvətoğlunun paylaşımının altında bu sözlər yazılıb:

"İlk sözlərindən biri ağac oldu"

"Ata-qız təbiət yürüşləri. Liyanın ilk dediyi sözlərdən biri ağac olub. Deyəsən yeni bir təbiətsevər böyüyür".



