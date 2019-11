Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirill noyabrın 14-də Bakıya səfər edəcək.

Publika.az "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Patriarxı Kirillin səfərinin məqsədi Bakıda keçiriləcək Dünya Dini liderlərinin Sammitinin açılışında iştirakıdır.

Moskvanın və bütün Rusiyanın Patriarxının mətbuat xidmətindən bildirilib: "Noyabrın 14-də müqəddəs Patriarx Kirill Bakıya səfər edəcək və burada Dini Liderlərin II Bakı Sammitinin açılışında iştirak edəcək".

