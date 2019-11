Uels yığması Azərbaycanla oyuna yeni formada çıxacaq

Uels yığması Azərbaycan və Macarıstanla keçirəcəyi AVRO-2020-nin son seçmə oyunlarına yeni formalarla çıxacaq.

"Report"un məlumatına görə, yeni forma qırmızı rəngdədir və əvvəlkindən embleminin daha müasir, daha dəqiq dizaynı ilə fərqlənir. Emblemdə yaşıl rəngin sahəsi xeyli azaldılıb. Nəticədə forma zahirən büsbütün qırmızı rəngə boyanıb. Onun üzərindəki ağ rəngi isə yaşıl və ağ çalarlı sarı zolaq əvəzləyib. Qırmızı və sarı rənglərin palitrası Uelsin milli qəhrəmanı Ouayn Qlindurun qalxanını, qollardakı yaşıl rəng isə "Qırmızı divar" əsərinin motivlərinə əsaslanıb.







Uels yığması qarşıdakı oyunlardan qalib ayrılsa, AVRO-2020-yə vəsiqə qazanacaq. Komandanın kapitanı Eşli Uilyams bildirib ki, Bakıda Azərbaycan millisinə qalib gələcəkləri təqdirdə, Kardiff şəhərində Macarıstanla keçirəcəkləri qarşılaşma inanılmaz əhəmiyyətə malik olacaq.





Artıq hazırlığa başlayan Uels millisinin düşərgəsinə Qaret Beyl də qoşulub. O, zədəsini tam bərpa etmədiyini əsas gətirərək, İspaniya "Real Madrid"inin son matçlarını buraxıb.





Qeyd edək ki, noyabrın 16-da "Bakcell Arena"da keçiriləcək Azərbaycan - Uels qarşılaşması saat 21:00-da başlanacaq. Britaniyalılar Macarıstan millisi ilə isə noyabrın 19-da üz-üzə gələcəklər.









