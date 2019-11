İcra hakimiyyəti: "Nərimanovda uçan yataqxananın sakinləri köçürülə bilər"

Milli.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin İnformasiya təminatı və təhlil sektorunun müdiri İlkin Əsədov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, hadisə yataqxananın 4-cü mərtəbəsinin dam örtüyünün bir hissəsində baş verib: "Çökən hissə Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkün İbayev Həbib Məhəmmədəli oğlunun yaşadığı 47 saylı otağın sahəsinə aiddir. Otağın 16 kvadratmetrlik tavanı çöküb. Hadisə nəticəsində xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə Rayon İcra Hakimiyyətinin, polis idarəsinin rəhbərliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin ərazi üzrə əməkdaşları gəlib".

İ.Əsədov bildirib ki, yataqxanada Cəbrayıl, Zəngilan və Laçın rayonlarından olan məcburi köçkünlər məskunlaşıb: "Bina Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qəzalı binalar siyahısındadır. Binanın qəzalı olması barədə müvafiq akt tərtib olunaraq aidiyyəti qurumlara təqdim edilib. Artıq ailə həmin yataqxanadan köçürülüb, binanın cari təmiri ilə bağlı hazırlıq işləri görülür. Qısa vaxtda bina təmir ediləcək və ya binada məskunlaşan ailələrin köçürülməsinə başlanacaq".

Qurum rəsmisi bildirib ki, binanın çökən hissəsi vətəndaşın yaşayış hissəsinə daxil deyil: "Həmin hissə vətəndaşın istifadəsində olan yardımçı hissədir".

Milli.Az

