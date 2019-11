Prezidet İlham Əliyev Mərdan Camalovun Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Publika.az-ın xəbərinə görə, Mərdan Talıb oğlu Camalov Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

İlham Əliyevin digər sərəncvamı ilə Lütvəli Babəli oğlu Babayev Zərdab Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib.

Qeyd edək ki, Mərdan Camalov mərhum nazir Yavər Camalovun qardaşıdır.

