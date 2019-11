Acam ac, auuuuuuuu - Elzadan yeni "şeir"

Bu günlərdə televiziya kanallarının birində Elza Seyidcahan yeni şeirini səsləndirib. Bu şeir sosial şəbəkələrdə tənqid və ironiya hədəfinə çevrilib.

Milli.Az kulis.az-a istinadla həmin şeiri oxucuların diqqətinə çatdırır.

Acından quruldayır qarnım,

Qarnım, qarnım, qarnım...

Axı nədir mənim günahım,

Günahım ax qarnım.

Neçə gündür ac qalmışam,

Acam ac ac ac...

Neçə gündür ac qalmışam,

Acam ac ac ac...

Adım çıxıb ağzı qara,

Ac olanda qanı qara,

Adım çıxıb ağzı qara,

Ac olanda qanı qara,

Neçə gündür ac qalmışam,

Acam ac ac ac...

Auuuuuuuuuuuuu....

