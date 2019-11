ABŞ və Fransa prezidentləri Suriya münaqişəsi ilə bağlı razılığa gəliblər.

Publika.az xəbər verir ki, Donald Tramp və Emmanuel Makron arasında telefon danışığı olub.

Tərəflər İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələr aparıblar. Həmçinin Suriya üzrə koordinasiyanın davam etdirilməsinə dair razılaşmaya sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.

