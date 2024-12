Dünyanın ən böyük 10 stadionu - SİYAHI

Futbol milyonlarla insanın həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş ən populyar idman növlərindən biridir. Bu oyun azarkeşləri həyəcanlandıran dramatik anlar və unudulmaz məqamlarla doludur. Futbolun ürəyi isə stadionlardır – sadəcə oyunların keçirildiyi yerlər deyil, həm də emosiyaların zirvəyə çatdığı məkanlardır.

Dünyanın ən böyük stadionları həm memarlıq möcüzələri, həm də milyonlarla azarkeşi bir araya gətirən mərkəzlərdir. Bu arenalar təkcə futbol oyunlarına deyil, müxtəlif mədəniyyətlərdən gələn insanları birləşdirən bir növ platformaya çevrilir. Hər stadionun öz unikallığı, tarixi və atmosferi var. Onlar böyük turnirlərin şahidi olub, qələbə sevincindən göz yaşlarına qədər hər duyğunu yaşadıblar.

Dünyanın ən böyük və məşhur 10 futbol stadionunu təqdim edirik:

1. Rungrado 1st of May Stadium (Pxenyan, Şimali Koreya)

Tutum: 150,000 tamaşaçı

Bu stadion dünyanın ən böyüyü kimi tanınır. 1989-cu ildə istifadəyə verilən stadion təkcə futbol deyil, gimnastika festivalları və milli tədbirlərlə də məşhurdur. Memarlıq baxımından stadion çiçək şəklində dizayn edilib.

2. Melbourne Cricket Ground (Melburn, Avstraliya)

Tutum: 100,024 tamaşaçı

Avstraliyanın bu nəhəng stadionu əsasən kriket üçün nəzərdə tutulub, lakin futbol matçları da keçirilir. Stadion 1956-cı il Olimpiya Oyunlarına ev sahibliyi edib və tarixdə dərin iz buraxıb.

3. Camp Nou (Barselona, İspaniya)

Tutum: 99,354 tamaşaçı

"Barselona" futbol klubunun ev stadionu olan Camp Nou, Avropanın ən böyük stadionudur. 1957-ci ildə açılan bu arena, futbola olan sevgisi ilə tanınan azarkeşləri üçün müqəddəs məkandır.

4. FNB Stadium (Soweto, Cənubi Afrika)

Tutum: 94,736 tamaşaçı

Johannesburgda yerləşən bu stadion "Soccer City" kimi də tanınır. 2010 FIFA Dünya Çempionatının finalı burada keçirilib və bu, stadionu dünya miqyasında məşhurlaşdırıb.

5. Rose Bowl Stadium (Pasadena, ABŞ)

Tutum: 92,542 tamaşaçı

1984-cü il Yay Olimpiya Oyunları və 1994 FIFA Dünya Çempionatının finalı burada keçirilib. ABŞ futbolunun simvolik yerlərindən biridir.

6. Wembley Stadium (London, İngiltərə)

Tutum: 90,000 tamaşaçı

İngiltərənin ürəyi olan bu stadion həm tarixi, həm də müasir memarlığı ilə fərqlənir. 2007-ci ildə yenidən qurulan Wembley, Avropa çempionatlarının və FA Kubokunun finalına ev sahibliyi edir.

7. Estadio Azteca (Mexiko, Meksika)

Tutum: 87,523 tamaşaçı

Meksikanın bu nəhəng stadionu iki Dünya Kubokunun finalına ev sahibliyi edib. Burada Maradonanın məşhur "Tanrının əli" qolu qeydə alınıb.

8. Bukit Jalil National Stadium (Kuala Lumpur, Malayziya)

Tutum: 87,411 tamaşaçı

Malayziyanın milli stadionu olan Bukit Jalil, Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük stadionudur. O, müxtəlif beynəlxalq idman yarışlarına və futbol turnirlərinə ev sahibliyi edir.

9. Lusail Iconic Stadium (Doha, Qətər)

Tutum: 88,966 tamaşaçı

2022 FIFA Dünya Çempionatının finalının keçirildiyi bu möhtəşəm stadion, müasir texnologiyaları və estetik dizaynı ilə diqqət çəkir.

10. Salt Lake Stadium (Kolkata, Hindistan)

Tutum: 85,000 tamaşaçı

Asiyanın ən böyük stadionlarından biri olan Salt Lake, həm futbol, həm də atletika yarışları üçün nəzərdə tutulub. Hindistan futbolunun simvolik məkanıdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.