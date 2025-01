Yerdəki maqnit qasırğası güclənərək G3 səviyyəsinə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Geofizika İnstitutu məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, bu səviyyə maqnit sahəsinin yüksək dərəcədə pozulduğunu göstərir.

Səviyyə G3 həmçinin enerji sistemlərində nasazlıqlara səbəb ola bilər, məsələn, təhlükəsizlik cihazlarında yanlış siqnallar və yağla doldurulmuş transformatorların həddindən artıq istiləşməsi, peyk və radio rabitəsində də pozuntular ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.