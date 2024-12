PSJ Mbappenin qisasını belə aldı - Vinisius transferinin detalları

"Real Madrid"in braziliyalı ulduzu Vinisius Junioru PSJ-ə transfer olmağa Neymar razı salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Neymar tərəflər arasında vasitəçi olub. “Mundo Deportivo”nun məlumatına görə, Vinisiusu kumiri hesab etdiyi Neymar PSJ-nin fantastik şərtlərini qəbul etməyə razı salıb. İddialara görə, Vinisius, 10 ildə 1 milyard avrodan çox qazanc əldə edəcək müqavilə imzalayıb. İddia edilir ki, PSJ Mbappenin qisasını almaq üçün Vinisiusa görə belə böyük büdcə ayırıb.

Futbolçu PSJ tərəfi ilə Çində danışıqlar aparıb. Məlumata görə, Qətərdə keçirilən “Globe Soccer Awards” mərasimindən sonra təyyarə icarəyə götürən Vinisius Çində PSJ təmsilçiləri ilə görüşüb və müqavilə imzalayıb. Vinisiusun PSJ-də 77 nömrəli formanı geyinəcəyi bildirilib.

