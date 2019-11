Əfqanıstanda partlayış törədilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tolo News" agentliyi məlumat yayıb.

Məlumata görə, hadisə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinin binası yaxınlığında qeydə alınıb. Partlayış zamanı azı 7 nəfər həlak olub, daha 7 nəfər xəsarət alıb.



