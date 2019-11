Türkiyənin məşhur komediya aktrisası Büşra Pekinlə müğənni Ersay Üner ayrılıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 6 ildir sevgili olan, daha sonra evlənmək barədə qərar verən cütlük münasibətlərini bitirib.

Hər iki tanınmış sima İnstaqram səhifəsində status yazaraq bu barədə məlumat yayıb: "Biz bir müddət əvvəl ayrılmışıq. Bu qərarı dostluğumuzun və birlikdə gördüyümüz işlərin davamlı olmağı üçün verdik".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.