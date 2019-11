Vergilər Nazirliyi “Estel Azerbaijan” MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

“Report” nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Nizami küçəsi, ev 102, mənzil 3-4, nizamnamə kapitalı 127 500 manat, qanuni təmsilçisi isə Rusiya vətəndaşı Yevgeniy Mekerovdur.



