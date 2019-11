Türkiyəli məşhur futbolçu Arda Turan ikinci dəfə ata olacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, onun həyat yoldaşı Aslıhan Doğan beş aylıq hamilədir.

Qeyd edək ki, cütlüyün Ali Hamza adında bir oğlu var.

Milli.Az

