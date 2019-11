Rusiyanın Armavir Şəhər Dumasının deputatı Aleksey Vinoqradov Erməni Apostol Kilsəsinin ərazisinə daxil olaraq, erməni faşist Qaregin Njdenin şərəfinə qoyunlan xatirə lövhəsini qara rənglə rəngləyib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu məlumatı “Arminfo” saytı yayıb.

Qeyd edək ki, Vinoqradov Njdenin xatirə lövhəsi barədə sərt çıxışlar etmişdi. O, bu lövhənin sökülməyəcəyi təqdirdə onu özünün demontaj edəcəyini bildirmişdi.(axar.az)

