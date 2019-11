Onlar sevgilidir?

Aparıcı Burcu Esmersoy və aktyor Tamer Karadağlı şəhərdənkənar yolda bir şəxsin obyektivinə tuş gəlib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, həmin görüntüdən sonra onların eşq yaşadığı iddiaları ortaya atılıb.

"Söylemezsem olmaz" proqramında Tamer və Esmersoyun münasibətləri müzakirə edilib. Burcu aparıcıların "Gizli eşq?" sözlərinə sərt reaksiya verib. O, canlı yayıma qoşularaq aktyorla Afyon bir çəkilişə getdiklərini söyləyib.

Burcu bildirib ki, Tamer yolda çörək almaq üçün mağazaya, özü isə ayaqyoluna düşüb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.