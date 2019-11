Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Qazax rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polis Bölməsinə yeni rəis təyin edilib.





Mətbuat.az-ın məlumata görə, əmrə əsasən polis baş leytenantı Məmmədov Vüqar Tapdıq oğlu Qazax rayon Dövlət Yol Polis Bölməsinin rəisi təyin edilib.





V.Məmmədov bu vəzifədə polis mayoru Həsənov Eldəniz Maksim oğlunu əvəz edib.

