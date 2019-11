Argentinanın şimal-qərbindəki Jujuy əyalətində şəkər zavodunda partlayış baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, partlayışdan sonra yanğın da başlayıb.

Hadisə nəticəsində 5 nəfər həlak olub. Yaralıların da olduğu deyilir.

Qeyd olunur ki, partlayış spirt saxlanan çəndə baş verib.

Hadisə yerinə çoxlu sayda yanğınsöndürmə briqadası cəlb edilib. (Trend)

