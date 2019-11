ARB TV-nin “Kim var, kim yox” verilişinin növbəti qonağı müğənni Mənzurə Musayeva olub.

Metbuat.az bildirir ki, sənətçi sevgilərini etiraf edib:



“Çoxu deyir ki, mən 1 nəfəri sevdim, elə onunla da həyatım bitdi. Buna heç vaxt inanmayın. Mənim də həyatımda sevgilərim olub. 3 dənə sevgim olub”.

