"WhatsApp"da yeni funksiya olacaq

"WhatsApp" tərtibatçıları, müəyyən bir müddətdən sonra istifadəçi mesajlarını avtomatik olaraq silmək üçün nəzərdə tutulmuş yeni bir funksiyanın sınaqlarını keçirdirlər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Mesajları silmək" seçimi, Android əməliyyat sistemi üçün 2.19.348 mesenjerinin beta versiyasında ortaya çıxıb. Qeyd olunur ki, bu funksiya proqramın daha əvvəlki beta versiyasında qismən mövcud olub və "Yox olan mesajlar" adlandırılıb.

Mesenjerin test versiyasında opsiyanı "Əlaqə məlumatları" və ya "Qrup çat parametrləri" nişanlarında aktivləşdirmək olar, bu halda onları yalnız qrup idarəçiləri istifadə edə bilər.

Bu vəziyyətdə istifadəçi mesajın "ömrünün" müxtəlif müddətlərini - saat, gün, həftə, ay və ya il olaraq seçə biləcək.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.