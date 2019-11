İlin ən yaxşı mahnıları seçildi

Moskvanın Dövlət Kreml Sarayında Rusiyanın musiqi həyatının ən əlamətdar hadisəsi - XXIV “Zolotoy Qrammofon” (“Qızıl Qrammofon”) milli musiqi mükafatının təqdimetmə mərasimi baş tutub.

Metbuat.az bildirir ki, “Russkoye Radio” radiostansiyası 2019-cu ilin ən yaxşı mahnılarına görə ifaçılara qiymətli heykəlciklər təqdim edib. “Zolotoy Qrammofon”un laureatları xalq hit-paradında 20 həftə ard-arda qalmağı bacaranlardır, demək ki, onların mahnıları həqiqətən də hitdir.

XXIV “Zolotoy Qrammofon” mərasiminin laureatları aşağıdakılardır:

Layma Vaykule isə ölkə şou-biznesinə verdiyi töhfələrə görə mükafata layiq görülüb. (qafqazinfo)

