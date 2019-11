Müdir avtomobili etiraz edən işçilərin üstünə sürdü - VİDEO

Türkiyədə şirkət rəhbəri avtomobili işçilərin üstünə sürüb.

Metbuat.az bildirir ki, “Adəm Çəlik” şirkətinə məxsus “Avalon” tikinti sahəsində işləyən fəhlələr təzminatlarını ala bilmədikləri üçün etiraz ediblər.

Şirkət rəhbəri Adəm Çəliyin də içərisində olduğu avtomobil şirkət binasının qabağına toplanan işçilərin üzərinə sürülüb.

“Sözcü”nün verdiyi xəbərdə bildirilir ki, mühafizə polisləri hadisəyə müdaxilə ediblər.

Etirazçılar haqlarını alana qədər etiraza davam edəcəklərini bildiriblər. (oxu.az)

