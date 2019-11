Hərbiçilərin səhvi 31 milyona başa gəldi

Rusiyada iki hərbi qulluqçu Müdafiə Nazirliyinin Krımda yerləşən aerodromunda təsadüfən idarə olunan X-29TD aviasiya raketinin buraxılışını həyata keçirmək iddiası ilə başladılan məhkəmə tərəfindən 31 milyon rubl ödəməyə məhkum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Krım Qarnizonu Hərbi Məhkəməsi Müdafiə Nazirliyinin Nikolay Zveryev və Aleksey Çebanov barəsindəki şikayətini qismən təmin edib.

Hərbi qulluqçular ətrafdakılar üçün təhlükə təşkil edən silahla rəftar qaydalarının pozulmasında təqsirkar biliniblər.

Xatırladaq ki, insident nəticəsində heç kim xəsarət almayıb, lakin iki raket məhv olub. (oxu.az)

