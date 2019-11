Əməkdar artist Elza Seyidcahanın yeni doğulan nəvəsinin görüntüsü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəstəkar-müğənninin oğlu Əkbər bu ayın əvvəlində ata olub.

Elzanın xəstəxanada nəvəsi ilə çəkilən fotosu “show news” instaqram səhifəsində paylaşılıb.



Qeyd edək ki, Akif sənətçinin sayca ikinci nəvəsidir. Onun bundan əvvəl qızı ana olub.

