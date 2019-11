Türkiyə S-400-lərin yerləşdirilməsiylə bağlı heç bir vəd verməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuşoğlu deyib.

“Biz heç kimə S-400-lərdən istifadə etməyəcəyimizlə bağlı vəd verməmişik.

Biz onları hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyacımız olduğu üçün almışıq”, - o bildirib. (axar.az)

