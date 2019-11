Türkiyənin Dənizli vilayətində 4,0 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 23:03-də Çardak rayonunda qeydə alınıb

Zəlzələnin episentri yeddi kilometr dərinlikdə yerləşib.

Qeyd edək ki, sentyabrın 26-da İstanbulda 5,8 bal gücündə zəlzələ baş verib. Zəlzələ nəticəsində 473 binaya ziyan vurulub. (Trend)

