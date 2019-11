Rostov vilayətində Don çayı quruyub.

Metbuat.az xəbər verir ki, su sahildən 100 metr aralanıb.

Güclü küləklər çay sularını Azov dənizinə qovur. Nəticədə gəmilər dayazlıqda ilişib qalıb.

Sinoptiiklərin rəyinə görə, bir həftədən sonra güclü şimal-şərq küləyi ara verəcək və çay sahillərinə qayıdacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.