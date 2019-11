Rusiya Ukraynanı məhv edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri öz Tvitter səhifəsində Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski paylaşıb.

“Trampa artıq Ukraynaya görə qəzəblənirlər. Kiyev bu gün 1933-cü ilin Berlini kimi müharibəni alovlandırandır. Kiyev dəli olub və Amerikanı da yoluxdurur. ABŞ nüvə gücüdür, ona görə də Rusiya belə siyasətə dözə bilməz. Əgər Ukrayna dayanmasa, Rusiya onu əks zərbə ilə məhv etməli olacaq”, – deyə o bildirib. (axar.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.