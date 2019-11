Gürcüstanın Pankisi rayonunun Sakobyani kəndində baş verən atışmada 1 nəfər ölüb, 2 nəfər isə yaralanıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, atışmanın ailələr arasında keçmişdə baş verən münaqişə zəminində baş verdiyi bildirilib.

Faktla bağlı cinayət işi başalnıb, araşdırmalar aparılır. (Apa)

