Müğənni Roza Zərgərli şou-biznesdə ona eşq elan edən kişi sənətçinin adını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "ATV Maqazin Onlarla" proqramının "33 sual" rubrikasının qonağı olub.

Müxbirin "Şou-biznes kişilərindən kimsə sizə eşq elan edibmi?" sualını cavablandıran ifaçı ancaq bir sənətçinin adını çəkib:

"Ailəlilərin adını çəkməyəcəm. Kimisə torbaya qoymalıyam? Ən yaxşısı budur ki, subaylardan birinin adını açıqlayım. Əkbər Əliyev".

