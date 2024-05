Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Əməkdar artist Ədalət Şükürovun qızı Jalənin toyudur.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, Jalə Ənvər adlı bəylə ailə qurur. Məclis şəhər restoranlarından birində keçirilir. Toya şou-biznes nümayəndələri dəvət edilib.

Gecədə qızını zala Ə.Şükürov gətirib. O, övladı üçün mahnı oxuyaraq, onunla rəqs edib.

