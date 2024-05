Bu gün Əməkdar artist Ədalət Şükürovun qızı Jalənin toyudur.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, məclis şəhər restoranlarından birində keçiriləcək.

Toya şou-biznes nümayəndələri dəvət olunub.

Qeyd edək ki, Ə.Şükürovun qızı Jalənin nişanı yanvarın 28-də olub.

