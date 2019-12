50-ci illərdə qadınlar krem əvəzinə üzə kərə yağı çəkirdilər - 5 Effekti

Müharibədən sonrakı krem və kosmetik vasitələrin əlçatmaz olduğu dövrdə qadınlar üz dərilərinin qeydinə adi kərə yağı ilə qalırdılar. Nəticəsi də kremlərdən geri qalmırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, üz dərisinə təmiz kərə yağı çəkməyin bir sıra təsirləri vardır. Birincisi kərə yağı çalxalanmış qaymaq, yəni süd məhsuludur. O, A, E, D, vitaminləri ilə, yağ turşuları ilə zəngindir. Bu vitaminlər də cavanlıq üçün əsasdır.

Kərə yağını üz və bədən dərisini krem kimi çəkdikdə: təbii antioksidant olaraq onu təmizləyir, cavanlaşdırır, rəngini yaxşılaşdırır, hamarlayır, nəmləndirir, yağ,su balansını tənzimləyir, qırışların yaranmasının qarşısını alır. Soyuq havalarda qurumaqdan, qızarmaqdan, qabıqlanmaqdan qoruyur. Dərinin epidermisini gücləndirir.

Küləkdən, şaxtadan qoruyur. Üzdə görünməz qoruyucu qat əmələ gətirir.



İstifadəsi: axşamlar təmizlənmiş dəriyə nazik qatla kərə yağı çəkilir. Yağ üzdən axmamalıdır. Yağın artıqları salfetə hopdurulur.



Göz kənarındakı, boyun və üzdəki mimiki qırışları açır, dodaqları çatlamaqdan qoruyur. / Medicina.az

