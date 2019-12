Vaqif Əsədovdan təcili yardıma yol verməyən xanım sürücüyə: "Könüllü gəlsəniz..." - VİDEO

Tbilisi prospektində təcili tibbi yardım maşınına yol verməyən sürücü barədə yeni məlumatlar ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hər şey daxil" verilişinə telefon vasitəsi ilə qoşulan Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Hərəkətinin Təhlükəsizliyinin Təbliği və İctimai qurumlarla əlaqə bölməsinin rəisi, polis polkovniki Vaqif Əsədov bəzi məqamları açıqlayıb.

DYP rəsimisi bildirib ki, sürücü dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq təcili tibbi yardım maşınına yol verməyib. Vaqif Əsədov “Toyota Land Cruiser” markalı, 90 SJ 100 nömrəli avtomobil sürücüsünün qadın olduğunu da söyləyib:

""Toyota Land Cruiser" sürücüsü digər avtomobillərin təcili tibbi yardım maşınına verdiyi yola daxil olur. Artıq həmin sürücünün aşkarlanması və qanuna uyğun olaraq tədbirllərin keçirilməsinə başlanılıb. Əgər sürücü könüllü olaraq Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə müraciət edib səmimi etiraf edərsə, bu yüngülləşdirici hal kimi qəbul ediləcək". (baku.ws)

