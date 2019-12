Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov dekabrın 5-də Nurlana Əliyevanın “Naxçıvan” Universitetinin rektoru təyin edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Publika.az-ın xəbərinə görə, sərəncamda qeyd edilir ki, Nurlana Sabir qızı Əliyeva “Naxçıvan” Universitetinin rektoru təyin edilsin.

Qeyd edək ki, Nurlana Əliyeva bundan əvvəl “Naxçıvan” Universitetində Pedaqoji fakültənin dekanı vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.