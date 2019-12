NATO-nun əsas düşməni Rusiya deyil - İDDİA

NATO-nun əsas düşməni artıq Rusiya yox, Çindir.

Publika.az xəbər verir ki, bu iddia ilə Almaniyanın “Die Welt” qəzeti çıxış edib.

Alyansın gələcəyi ilə bağlı narahatlıqları dərc edən qəzet bildirir ki, hərbi-siyasi blokda Çinin rolu haqqında vahid fikir yoxdur.

“ABŞ Çini düşmən kimi görür. Bu mövqeyi paylaşmayan Almaniya və Fransa isə bu ölkəni sadəcə iqtisadi güc kimi dəyərləndirir. Almaniya və Fransa Avropa iqtisadiyyatına sərmayə qoyaraq oradakı siyasi təsiri satın almaq istəyən rəsmi Pekinin yaratdığı təhlükəni kiçildir. Çin okeanlar üzərində təsirini yaymaq üçün uğurla çalışır və bununla beynəlxalq dəniz nəqliyyat xətləri ilə əlaqələrin nəzarətə götürə bilər. Bu ölkənin olduqca yaxşı silahlanmış hərbi qüvvəsi var. Avstraliya, Cənubi Koreya və Yaponiyanın təhlükəsizliyini təmin edən ABŞ-ın rolu isə getdikcə şübhə altına düşür. Bütün bunlar Avropanın təhlükəsizliyi və rifahı üçün dramatik nəticələnə bilər” - məqalədə deyilir.

