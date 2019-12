Erotik fantaziyasına görə 63 kq arıqlayan qadın görənləri təəccübləndirir - FOTO

Avstraliyalı 27 yaşlı qadın dəyişimi ilə görənləri təəccübləndirir.

Milli.Az xarici mətbuata istinadla bildirir ki, Yeni Cənubi Uelsdə yaşayan 27 yaşlı Kaitlyn Gonzalez hamiləlikdən sonra kökələrək tanınmaz hala düşmüşdü.

O, həyat fəaliyyətini dəyişərək arıqlamağa qərar verib. Qısa müddət ərzində 63 kiloqram arıqlayan qadın yeni görünüşü ilə yaxınlarını təəccübləndirib.

İdman və sağlam qidalanaraq qısa vaxtda xeyli çəki atan Kaitlyn açıqlamasında bildirib ki, kök olanda intim münasibət zamanı əziyyət çəkirdi.

Dizində ağrılar yarandığını söyləyən qadının dediyinə görə hazırda çəkisi istədiyi erotik fantaziyanı gerçəkləşdirməyə mane olmur.

Milli.Az onun fotolarını təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

