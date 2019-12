Azərbaycanda toyda baş vermiş biabırçılıq barədə məlumat yayılıb.

Metbuat.az oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ATV maqazin onlarla verlişində qonaq olan şairə Nazilə Səfərli bildirib. O, qeyd edib ki, toyda tanınmış rəqqasə evli kişini yoldan çıxartmaq istəyib. Bu zaman kişinin arvadı və uşaqları rəqqasəni pilləkənin altına salaraq o ki, var döyüb.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

