Rusiyanın Orenburq vilayətində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, minivenlə “Qazel”in toqquşması nəticəsində yanğın baş verib.

Yanğında 4 nəfər ölüb, 4 nəfər isə müxtəlif dərəcəli yanıq və xəsarətlərlə Sol-İletsk şəhərinin xəstəxanasına aparılıb.

İlkin məlumata görə, ölənlərin hamısı Qırğızıstan vətəndaşıdır. (oxu.az)

