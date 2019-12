ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin attaşesi qəzaya düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakının Tobçubaşov küçəsində səfirliyin attaşesi Conatan Norrisin idarə etdiyi “Toyota” ilə Oleq Müslümovun idarə etdiyi “Volvo” toqquşub.

Qəza zamanı sürücülər xəsarət almasa da, hər iki avtomobil əzilib. (Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.