Aktrisa Çimnaz Sultanova "Hər şey daxil"də qonaq olub.



Metbuat.az milli.az-a istinadən xəbər verir ki, cazibədar aktrisanı studiaya dəvət edən aparıcı Tarix Əliyev (Tolik) Çimnaza atmaca atıb.



Tolik açıq-saçıq fotoları ilə gündəmi zəbt edən aktrisaya "Mənim verilişimi Çimnazın əndamına görə bağlayacaqlar" deyib.

Son zamanlar müğənni kimi də fəaliyyətə başlayan Çimnaz aparıcının sözünə gülüşlə reaksiya verib.

