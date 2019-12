AzerTelecom-un stendi “Bakutel-2019” sərgisində ən innovativ stend seçilib (FOTO)

Bakı. Trend:

Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsinə bağlayan magistral internet provayderi AzerTelecom şirkətinin “Bakutel-2019” 25-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Telekommunikasiya, İnnovasiya və Yüksək Texnologiyalar sərgisindəki stendi sərginin “ən innovativ stendi” adına layiq görülüb.

AzerTelecom-dan Trend-ə verilən məlumata görə, bununla bağlı şirkət “Bakutel-2019” sərgisinin təşkilatçısı olan Caspian Event Organizers (CEO) şirkəti tərəfindən sertifikatla təltif olunub.

Qeyd edək ki, AzerTelecom dekabrın 3-dən 6-dək davam edən sərgidə Azərbaycanın Regional Rəqəmsal Mərkəzə çevrilməsi istiqamətində icra etdiyi “Azerbaijan Digital Hub” proqramını və bu proqramın tərkib hissələri olan iri infrastruktur layihələrini təqdim edib.

Sərginin yerli və xarici iştirakçılarına şirkətin reallaşdırdığı “Digital Hub” proqramı, bu proqramın icra mərhələləri, ölkə daxilində və xaricində magistral infrastruktur quruculuğu, Xəzər dənizinin dibi ilə Azərbaycan-Qazaxıstan və Azərbaycan-Türkmənistan marşrutları üzrə magistral fiber-optik kabel xətlərinin çəkilməsi və beləliklə də Avropa ilə Asiya arasında Azərbaycan vasitəsilə Rəqəmsal İpək Yolunun formalaşması, Bakının İnternet Mübadilə Mərkəzinə çevrilməsi, Azərbaycanda iri Data mərkəzin tikilməsini və ümumilikdə ölkədə rəqəmsal ekosistemin qurulmasını layihələri barədə ətraflı məlumat verilib. Nəticədə, AzerTelecom şirkətinin stendi və təqdim olunan layihələr sərgi iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb.

AzerTelecom Azərbaycanın telekommunikasiya operatorudur. Şirkət ölkənin ilk mobil operatoru və ən sürətli mobil internet provayderi olan Bakcell şirkətinin törəmə müəssisəsidir. AzerTelecom şaxələnmiş şəbəkə vasitəsilə Azərbaycanı beynəlxalq internet şəbəkəsi ilə birləşdirir. Şirkət telekommunikasiya sektorunda yerli və xarici şirkətlərə müxtəlif qabaqcıl xidmətlər təqdim edir.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.